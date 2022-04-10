Украина договаривается о закупке вакцины от коронавируса с компанией Pfizer

11:33 14 ноября Киев, Украина

Весь мир охватила лихорадка поиска вакцины от вируса COVID-19. Не так просто найти надежного производителя и закупить качественную продукцию. На сегодняшний день Украина ведет переговоры с американской компанией Pfizer. Отрадно, что вскоре может быть подписано соглашение о поставках вакцины этой компании. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире шоу Свобода слова Савика Шустера.

Он отметил, что Минздрав также контактирует со всеми производителями вакцины, которые проходят завершающий этап клинических исследований.

"Кроме инициативы COVAX, к которой мы уже подсоединены, мы ведем переговоры и уже фактически на стадии подписания договоров с Pfizer, с другой американской компанией Moderna, компанией Sinovac, компанией Синофарм", - рассказал Степанов.

Ранее в компании Pfizer заявляли, что их COVID-вакцина показала более 90% эффективности.

При этом сообщалось, что выход на рынок COVID-вакцины от BioNTech и Pfizer откладывается по техническим причинам.

Несмотря на это, на вакцину Pfizer-BioNTech уже оформлено 600 млн заказов.