«Украина-30»: Кабмин запустит Государственную жилищно-коммунальную инспекцию

15:44 15 февраля Киев, Украина

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов рассказал об изменениях, которые ожидают жилищно-коммунальную сферу.

Так, 15 февраля начался первый день Всеукраинского форума "Украина 30. Платежки", который посвящен коммунальным тарифам на электроэнергию, тепло и воду.

Чернышов подчеркнул, что важно наладить прямую коммуникацию и вести разъяснительную работу среди граждан по тарифам. Украинцам важно понимать, как на самом деле работают те или иные решения правительства, за что отвечают органы местного самоуправления, как все ветви власти взаимодействуют в экстренных ситуациях.

«Несколько лет вопрос тарифов находится в фокусе внимания. Однако отсутствие системных шагов со стороны различных правительств привела к кризису, в котором мы сейчас оказались. Этот кризис сейчас касается каждого из нас. И это - не оправдание или обвинение. Это - констатация текущего состояния дел, которое мы должны осознать и изменить », - отмечает Алексей Чернышев.

Вопрос тарифов на коммунальные услуги действительно болезненный. Он имеет не только социальную, но и экономическую составляющие. С одной стороны, размер платы за коммунальные услуги для украинцев должно соответствовать их платежеспособности. С другой - тарифы должны быть экономически обоснованными для каждого предприятия. Только по рыночным ценам теплокоммунэнерго смогут обеспечивать качество и бесперебойное предоставление жизненно важных услуг.



Министр также отметил, что в Украине должна быть создана Государственная жилищно-коммунальная инспекция. Это будет арбитр в отношениях потребителя с исполнителями услуг.

«В условиях обострения ситуации, возникшей из-за роста цен на природный газ, на электрическую энергию и услуги по распределению природного газа, все ветви власти объединили усилия, чтобы защитить украинцев и не допустить роста для них стоимости услуг за теплоснабжение», - отмечает Алексей Чернышев.

9 февраля Правительство, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, НАК «Нафтогаз Украины» и мэры городов подписали Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды, что обеспечит устойчивое прохождение этого отопительного сезона и подготовке к следующему.