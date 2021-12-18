Уголовное дело по схеме "Роттердам+" приостановлено прокуратурой

11:37 14 Август Киев, Украина

Прокуратура заявила об отсутствии в материалах дела "Роттердам+" доказательство о размере причиненного ущерба.

Национальное антикоррупционное бюро вынуждено было признать, что не обеспечила доказательства факта размера ущерба. В материалах дела нет ни одного экспертного заключения, которое подтверждало бы материальный ущерб.

Именно те убытки в миллиарды гривен для Украины, которые якобы вызвала формула за три года, на протяжении которых действовала. А детективы до сих пор ждут заключения экспертов по расчетам.

Такое заявление НАБУ опубликовало в соцсетях. А еще, пока правоохранители ожидают ответов от международных организаций, прокуратура приостановила досудебное расследование. Однако адвокаты подозреваемых настаивают, что следствие должно быть завершенным, а не остановленным. Ведь никаких доказательств ущерба от формулы "Роттердам+" — нет.

«Не справившись до 8 августа, они остановили дело. Остановкой дела САП констатировал отсутствие доказательств. Это говорит и о том, что нет экспертиз, которые доказывали бы вину лица. Нет экспертиз, которые бы однозначно доказывали бы убытки. Экономическое исследование не является экспертизой, это не может быть признаным судом доказательством. Мы здесь можем четко констатировать, что здесь будут нарушены еще и все возможные права человека, поскольку двое подозреваемых у нас находятся в заочном аресте без права внесения залога»,— сообщает Ирина Одинец, адвокат по делу "Роттердам+".