«Угольная» схема на 1,5 млрд гривен: ГБР разоблачило экс-чиновников Минэнергоугля

17:27 03 Июнь Киев, Украина





Сотрудники Главного следственного управления Госбюро расследований (ГБР) разоблачили бывших чиновников Минэнергетики и угольной промышленности (Минэнергоугля), которые путем злоупотребления служебным положением, нанесли государству ущерб почти на 1,5 млрд грн.

Экс-чиновники организовали масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности Украины газораспределительных систем в пользование частным операторам, сообщает пресс-службу ГБР.



Установлено, что 21 февраля 2017 года постановлением Кабинета Министров "Об обеспечении эффективного использования газораспределительных систем или их составляющих" был утвержден типовой договор эксплуатации газораспределительных систем. Документ предусматривает ежегодную оплату за эксплуатацию государственного имущества. В частности, в государственный бюджет должно перечисляться 10% от остаточной стоимости.

"Однако в 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с обл- и горгазами заключили с 37 частными операторами договора, в которых предусмотрено бесплатное пользование государственным имуществом. За три года в результате указанных действий государству нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд грн", - отметили в ГБР.

Сообщается также, что 3 июня 2021 года следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований одновременно проводят 47 обысков на территории Украины, в том числе в Министерстве энергетики, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 37 операторов газораспределительных систем и по месту жительства экс-чиновников министерства.

Досудебное расследование продолжается, проверяются на причастность к совершению преступления должностные лица Минэнергоугля и руководители операторов газораспределительных систем и их конечные бенефициарные владельцы.



Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР.