Ученые: человечество ждут новые рекорды аномальной жары

12:55 27 июля Киев, Украина

Аномальная жара текущего года - это далеко не предел. В ближайшем будущем человечество столкнется с более высокими температурами, а частота их повторений с каждым годом будет увеличиваться.

Об этом 26 июля сообщил портал Axios со ссылкой на исследование Высшей технической школы Цюриха, которое было опубликовано в журнале Nature Climate Change.



Ученые подчеркнули, что нужно готовиться к пикам жары, которые намного превзойдут существующие температурные рекорды.



С помощью компьютерного моделирования и отчетов погодных явлений прошлых лет они составили прогноз рекордных волн жары по мере продолжения глобального потепления.



В ходе работы специалисты установили, что климатические изменения являются не в полной мере учтенной причиной периодов аномального тепла.



Исследование показало, что при сценарии с высокими выбросами парниковых газов экстремальные температуры в 2-7 раз чаще будут возникать в период с 2021 по 2050 год, и в 3-21 раз чаще в период с 2051 по 2080 год.



В настоящее время Земля "прогревается" на 0,18 градуса Цельсия за десятилетие – быстрее, чем в предшествующие 40 лет.



Авторы исследования отметили, что полученные результаты указывают на необходимость скорейшего сокращения выбросов парниковых газов.