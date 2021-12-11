Убийство Шеремета: 4-я годовщина

08:28 20 Июль Киев, Украина

Четыре года назад, в этот день в Киеве было совершено убийство украинского журналиста Павла Шеремета. Расследование ведется до сих пор. Подозреваемым избраны меры пресечения.

Он погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Машина принадлежала одной из основательниц издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в автомобиле не было. По данным полиции, сработало взрывное устройство.

Шеремет родом из Минска, до 1997 года жил и работал в Беларуси, затем - в России. Последние пять лет жил в Киеве, сотрудничал с "Украинской правдой" и "Радио Вести".

В декабре 2019 года полиция сообщила о 5 непосредственных подозреваемых в убийстве журналиста - волонтерке Юлии Кузьменко, музыканте и военном Андрее Антоненко, супругах Владиславе и Инне Грищенко и Яне Дугарь.

Согласно последним данным, Печерский районный суд Киева продлил арест подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, а также обязанности Яны Дугарь на 2 месяца.

Генпрокурор Шокин считает заказчиком убийств Гонгадзе и Шеремета одного и того же человека.