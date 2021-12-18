Убийство при задержании Романа Скрыпника расследует ГБР

Сегодня поздно ночью, при задержании был ликвидирован Роман Скрыпник, который более недели скрывался от полиции. В ходе задержания террорист получил ранение в голову, несколько секунд спустя у него в руках взорвалась граната, с помощью которой он удерживал заложника. По факту смерти "полтавского террориста" возбуждено уголовное дело. Государственное бюро расследований проведет полное расследование случившегося и даст оценку правомерности действий сотрудников правоохранительных органов.

В ГБР уже сообщили о начале досудебного расследования по факту нанесения при задержании сотрудниками ГУ Нацполиции в Полтавской области телесных повреждений 32-летнему мужчине, в результате которых он скончался.

"1 августа около трех часов ночи в с.Опошня Зеньковского района правоохранители обнаружили мужчину, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем бежал и скрывался. Во время его задержания полицейские применили табельное огнестрельное оружие, причинив огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Возбуждено уголовное дело по статьям о превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленном убийстве (ч. 3 ст. 365 и ч. 1 ст. 115) УК Украины.

Напомним, 23 июля в Полтаве Скрипник, которого подозревали в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил в заложники сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. Согласно требованиям террориста, ему было предоставлено автотранспортное средство - автомобиль, на котором он скрылся вместе с заложником. Некоторое время спустя злоумышленник отпустил Шияна, а немногим позже бросил машину и скрылся. Автомобиль быд обнаружен сотрудниками правоохранительных органов.

С тех пор беглеца искали около полутысячи правоохранителей. А утром 1 августа в МВД сообщили о его ликвидации при задержании.