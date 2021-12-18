У владельцев "евроблях" остается один шанс на льготную растаможку авто

12:11 18 Март Киев, Украина

Как сказал сегодня в своем интервью глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, у депутатов ВР нет планов вносить изменения в концепцию законопроектов, которые касаются растаможивания автомобилей на еврономерах. Когда документы будут приняты, то владельцев таких авто будут жестко штрафовать в случае невыполнения требований законов.

По его словам, сейчас работа Рады фактически заблокирована рассмотрением земельной реформы. Было подано более 3000 тысяч поправок к законопроекту №2194.

"Законопроекты о "евробляхах" (№4643-д и №4644-д) готовятся ко второму чтению в комитете. Принятие этих документов важно, чтобы поставить точку в этой проблеме и окончательно решить этот вопрос. Концепция, которая была прописана в принятом за основу законе, остается. Мы не будем никоим образом смягчать условия, и не будем делать жестче. Это будет последний шанс для владельцев автомобилей на еврономерах, которые были завезены до 1 января 2021 года, их растаможить по льготной ставке. Больше такого не будет уже. После этого мы будем достаточно жестко штрафовать за использование таких авто", – сказал Гетьманцев.

Напомним, 18 февраля Верховная Рада 259 голосами предварительно одобрила законопроект №4643-д, которым вводятся новые правила растаможки автомобилей на иностранной регистрации.

Тогда протестующие под парламентом владельцы "евроблях" назвали решение депутатов "подачкой", но заявили, что больше не намерены митинговать.

Также сообщалось, что в Украине уменьшили штрафы для "евробляхеров". Владельцев автомобилей с европейскими номерами будут штрафовать на 8500 грн. на месте, без передачи дела на рассмотрение суда.