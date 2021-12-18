У владельцев "евроблях" остается один шанс на льготную растаможку авто

Как сказал сегодня в своем интервью глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, у депутатов ВР нет планов вносить изменения в концепцию законопроектов, которые касаются растаможивания автомобилей на еврономерах. Когда документы будут приняты, то владельцев таких авто будут жестко штрафовать в случае невыполнения требований законов.
По его словам, сейчас работа Рады фактически заблокирована рассмотрением земельной реформы. Было подано более 3000 тысяч поправок к законопроекту №2194.
Напомним, 18 февраля Верховная Рада 259 голосами предварительно одобрила законопроект №4643-д, которым вводятся новые правила растаможки автомобилей на иностранной регистрации.
Тогда протестующие под парламентом владельцы "евроблях" назвали решение депутатов "подачкой", но заявили, что больше не намерены митинговать.
Также сообщалось, что в Украине уменьшили штрафы для "евробляхеров". Владельцев автомобилей с европейскими номерами будут штрафовать на 8500 грн. на месте, без передачи дела на рассмотрение суда.
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