У народного депутата Волынца могут конфисковать квартиру - СМИ

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) подали иск в Высший антикоррупционный суд с требованием о конфискации у одного из народных депутатов трехкомнатной квартиры в Киеве стоимостью в 7,6 млн гривен, которую он приобрел на незадекларированные средства. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает пресс-служба САП.
В сообщении не указывается имя фигуранта, однако, Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник сообщила, что речь идет о народном депутате Михаиле Волынце (фракция Батькивщина).
В ГБР сегодня сообщили, что передали в САП материалы о наличии у народного депутата Украины активов, не подтвержденных официальными доходами.
Отмечается, что разница между декларируемыми активами и доходами и ценой приобретенного недвижимого имущества составляет более 2,7 млн гривен.
Прокуроры САП обратились в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованным активом квартиру стоимостью более 7 млн грн, и взыскании ее в доход государства.
В случае доказательства прокурором такой разницы, нардеп должен доказать законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, иначе она может быть взыскана в доход государства.
Как известно, Михаил Волынец также является главой Независимого профсоюза горняков, и регулярно сообщает о протестах шахтеров, которым задерживают зарплату.
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