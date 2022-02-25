У народного депутата Волынца могут конфисковать квартиру - СМИ

21:19 28 Май Киев, Украина

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) подали иск в Высший антикоррупционный суд с требованием о конфискации у одного из народных депутатов трехкомнатной квартиры в Киеве стоимостью в 7,6 млн гривен, которую он приобрел на незадекларированные средства. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает пресс-служба САП.

В сообщении не указывается имя фигуранта, однако, Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник сообщила, что речь идет о народном депутате Михаиле Волынце (фракция Батькивщина).

В ГБР сегодня сообщили, что передали в САП материалы о наличии у народного депутата Украины активов, не подтвержденных официальными доходами.

"Установлено, что в 2020 году депутат приобрел квартиру в Киеве площадью более 122 кв. м, стоимость которой составляет 7,6 млн гривен. Оперативники ГБР обнаружили, что в декларации за 2019 нардеп задекларировал всего 4 тыс. долларов США, что эквивалентно 113 тыс. грн, а в 2020 году получил доход в размере 4,8 млн гривен. Других источников доходов и финансовых обязательств субъект не указал", - сообщили в ГБР.

Отмечается, что разница между декларируемыми активами и доходами и ценой приобретенного недвижимого имущества составляет более 2,7 млн гривен.

Прокуроры САП обратились в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованным активом квартиру стоимостью более 7 млн грн, и взыскании ее в доход государства.

В случае доказательства прокурором такой разницы, нардеп должен доказать законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, иначе она может быть взыскана в доход государства.

Как известно, Михаил Волынец также является главой Независимого профсоюза горняков, и регулярно сообщает о протестах шахтеров, которым задерживают зарплату.