У городских голов нет полномочий отменять локдаун выходного дня - Шмыгаль

Мэры нескольких городов заявили, что не собираются идти на "локдаун выходного дня", премьер Украины Денис Шмыгаль прокомментировал заявления местных властей.
Премьер проинформировал губернаторов о том, что с 13 ноября вступили в силу изменения в постановление № 641, касающиеся усиления противоэпидемических мероприятий на всей территории Украины и введения "карантина выходного дня".
Шмыгаль отметил, что "по решению правительства в течение выходных учреждения, определенные в перечне, подлежат закрытию или не должны принимать посетителей". А также подчеркнул, что "городские головы не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления".
Шмыгаль отметил, что "по решению правительства в течение выходных учреждения, определенные в перечне, подлежат закрытию или не должны принимать посетителей". А также подчеркнул, что "городские головы не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления".
Об этом он заявил в пятницу, 13 ноября, на селекторном совещании с руководителями областей.
Он отметил, что главы ОГА должны скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходных не должны принимать посетителей.
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