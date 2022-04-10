У городских голов нет полномочий отменять локдаун выходного дня - Шмыгаль

16:02 13 ноября Киев, Украина

Мэры нескольких городов заявили, что не собираются идти на "локдаун выходного дня", премьер Украины Денис Шмыгаль прокомментировал заявления местных властей.

Премьер проинформировал губернаторов о том, что с 13 ноября вступили в силу изменения в постановление № 641, касающиеся усиления противоэпидемических мероприятий на всей территории Украины и введения "карантина выходного дня".



Шмыгаль отметил, что "по решению правительства в течение выходных учреждения, определенные в перечне, подлежат закрытию или не должны принимать посетителей". А также подчеркнул, что "городские головы не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления".

Об этом он заявил в пятницу, 13 ноября, на селекторном совещании с руководителями областей.

"У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решение правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что главы ОГА должны скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходных не должны принимать посетителей.