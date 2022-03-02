У Ермака появился новый заместитель

10:32 01 Июнь Киев, Украина

Ответственным за внешнюю политику страны по вопросам стратегического планирования назначен бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Об этом сообщает пресс-служба ОП во вторник, 1 июня.



Сибига назначен на должность заместителя Андрея Ермака по вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства.



Также Зеленский создал новое структурное подразделение в ОП, которое будет заниматься вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Эту должность будет занимать замглавы ОП Игорь Жовква. В частности, он будет координировать сотрудничество с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Верховной Радой.



Как пояснил Ермак, Украина заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми партнерами в международных отношениях, поэтому системность этой работы является главным условием для ее успеха.