Туристы, застрявшие в Афинах, вернулись в Украину

Все 16 украинцев, которые были вынуждены несколько дней провести в аэропорту Афин, вернулись домой. Три ночи они провели в изоляторе, пока их вопросы решали на уровне МИД стран.
Двенадцать из них прилетели в аэропорт "Борисполь", остальные - в аэропорт "Киев". Напомню, 17 Украинских на трое суток застряли в изоляторе для нелегальных мигрантов в Греции.
Туда они прибыли четвертого июля, но дальше паспортного контроля - пройти не смогли, ведь ЕС запретил въезд гражданам третьих стран.
Одной из задержанных украинок позволили пересечь греческую границу. Исключение сделали как для студентки. Она направлялась транзитом во Францию на учебу.
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