Туристические взаимоотношения Украины и Турции подкрепились меморандумом о сотрудничестве

Углубление отношений в сфере туризма и культуры между Украиной и Турцией вышло на новый официальный уровень - страны подписали меморандум об усилении сотрудничества в туристической отрасли.
Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале.
В частности меморандум предусматривает:
- усиление туристической безопасности, повышение качества туристических услуг и защиты прав туристов. В 2020 году Турцию посетило около 1 млн украинских туристов. Поэтому речь идет об их комфортном пребывании на территории страны;
- ослабление правил пересечения границы для поездок граждан обеих стран. А с дальнейшим ходом вакцинации со временем будет рассмотрена возможность введения паспортов вакцинированных;
- заимствование турецкого опыта по улучшению стандартов качества, в частности в сфере сертификации гостиниц и повышение сервиса. Также будет поощряться разработка планов сотрудничества между туристическими агентствами государств;
- расширение присутствия украинских телеканалов в турецких отелях;
- создание и продвижение аудиогидов на украинском и турецком языках на туристических объектах, что будет способствовать углублению культурных отношений;
- после стабилизации ситуации с пандемией для безопасного увеличения туристических потоков - рассмотрим создание новых чартерных и регулярных рейсов между Украиной и Турцией.
- усиление туристической безопасности, повышение качества туристических услуг и защиты прав туристов. В 2020 году Турцию посетило около 1 млн украинских туристов. Поэтому речь идет об их комфортном пребывании на территории страны;
- ослабление правил пересечения границы для поездок граждан обеих стран. А с дальнейшим ходом вакцинации со временем будет рассмотрена возможность введения паспортов вакцинированных;
- заимствование турецкого опыта по улучшению стандартов качества, в частности в сфере сертификации гостиниц и повышение сервиса. Также будет поощряться разработка планов сотрудничества между туристическими агентствами государств;
- расширение присутствия украинских телеканалов в турецких отелях;
- создание и продвижение аудиогидов на украинском и турецком языках на туристических объектах, что будет способствовать углублению культурных отношений;
- после стабилизации ситуации с пандемией для безопасного увеличения туристических потоков - рассмотрим создание новых чартерных и регулярных рейсов между Украиной и Турцией.
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