Туристические взаимоотношения Украины и Турции подкрепились меморандумом о сотрудничестве

13:08 27 Апрель Киев, Украина

Углубление отношений в сфере туризма и культуры между Украиной и Турцией вышло на новый официальный уровень - страны подписали меморандум об усилении сотрудничества в туристической отрасли.



Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале.

"Международные соглашения стоит обновлять и расширять. Это залог устойчивого развития. Тем более, когда поддержку со стороны турецкой стороны сегодня наша страна испытывает особенно. Как и солидарность в геополитических взглядах. К тому же, пандемия постоянно вносит собственные коррективы в стратегический курс наших государств. После обсуждения возможных направлений подписали меморандум о сотрудничестве", - отметил Ткаченко.

В частности меморандум предусматривает:



- усиление туристической безопасности, повышение качества туристических услуг и защиты прав туристов. В 2020 году Турцию посетило около 1 млн украинских туристов. Поэтому речь идет об их комфортном пребывании на территории страны;



- ослабление правил пересечения границы для поездок граждан обеих стран. А с дальнейшим ходом вакцинации со временем будет рассмотрена возможность введения паспортов вакцинированных;



- заимствование турецкого опыта по улучшению стандартов качества, в частности в сфере сертификации гостиниц и повышение сервиса. Также будет поощряться разработка планов сотрудничества между туристическими агентствами государств;



- расширение присутствия украинских телеканалов в турецких отелях;



- создание и продвижение аудиогидов на украинском и турецком языках на туристических объектах, что будет способствовать углублению культурных отношений;



- после стабилизации ситуации с пандемией для безопасного увеличения туристических потоков - рассмотрим создание новых чартерных и регулярных рейсов между Украиной и Турцией.