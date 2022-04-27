Турция ужесточает комендантский час - в выходные дни придется оставаться дома

Комендантский час, действующий только в выходные дни, не принес ожидаемых результатов, поэтому правительство Турции приняло решение ужесточить ограничительные меры.
Об этом сообщают турецкие СМИ.
Новые меры, которые начинают действовать со вторника, включают комендантский час по всей территории страны по будням - с 21:00 по местному времени до 05:00 утра.
Ограничения также вводят запрет на выход на улицу на выходных - с 21:00 вечера пятницы до 05:00 утра понедельника.
Эрдоган также сообщил, что в рамках новой серии мер молодым людям до 20 лет и пожилым людям старше 65 лет запрещено пользоваться общественным транспортом. Ресторанам разрешено работать только на доставку. Для посещения торговых центров нужно будет оформлять специальный пропуск.
С начала вспышки COVID-19 в Турции зафиксировали более 600 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Более 13,5 тыс. человек скончались.
Новые меры, которые начинают действовать со вторника, включают комендантский час по всей территории страны по будням - с 21:00 по местному времени до 05:00 утра.
Ограничения также вводят запрет на выход на улицу на выходных - с 21:00 вечера пятницы до 05:00 утра понедельника.
Эрдоган также сообщил, что в рамках новой серии мер молодым людям до 20 лет и пожилым людям старше 65 лет запрещено пользоваться общественным транспортом. Ресторанам разрешено работать только на доставку. Для посещения торговых центров нужно будет оформлять специальный пропуск.
С начала вспышки COVID-19 в Турции зафиксировали более 600 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Более 13,5 тыс. человек скончались.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии