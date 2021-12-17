Три руководителя движения Виктора Медведчука подозреваются в госизмене

Три руководящих лица политического движения "Украинскийвыбор - право народа", которое основано пророссийским политиком Виктором Медведчуком, подозреваются в государственной измене в отношении незаконного референдума в Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в пятницу, 26 марта.
Им инкриминируется государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 УК Украины).
По данным следствия, представители организации способствовали оккупации Крымского полуострова.
"Двое подозреваемых, будучи руководителями инициативных групп общественного движения, входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение НВФ, другой был руководителем отдельного подразделения "самообороны" - "Славянский щит". Они выполняли противоправные приказы "главарей" формирования, а также принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территории полуострова Крым. В том числе, в качестве наблюдателей на "участках" в составе незаконных избирательных комиссий, а также подозреваемые обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение "референдума" в городе Севастополь", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что один из руководителей подразделения движения Украинский выбор также действовал в Севастополе и участвовал в проведении митингов в поддержку оккупации полуострова Россией и проведения незаконного "референдума".
"Во время публичных выступлений на митингах подозреваемый высказывал призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также расширение территории РФ за счет временно оккупированных территорий Украины. Это подтверждается заключением судебно-лингвистической семантико-текстуальной экспертизы Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ОГП сообщают, что подозреваемые были награждены представителями РФ медалями "За возвращение Крыма".
Напомним, накануне прошли обыски в центральном офисе Украинского выбора в Киеве и у одного из представителей организации в Днепре. Была изъята компьютерная техника.
Им инкриминируется государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 УК Украины).
По данным следствия, представители организации способствовали оккупации Крымского полуострова.
"Двое подозреваемых, будучи руководителями инициативных групп общественного движения, входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение НВФ, другой был руководителем отдельного подразделения "самообороны" - "Славянский щит". Они выполняли противоправные приказы "главарей" формирования, а также принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территории полуострова Крым. В том числе, в качестве наблюдателей на "участках" в составе незаконных избирательных комиссий, а также подозреваемые обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение "референдума" в городе Севастополь", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что один из руководителей подразделения движения Украинский выбор также действовал в Севастополе и участвовал в проведении митингов в поддержку оккупации полуострова Россией и проведения незаконного "референдума".
"Во время публичных выступлений на митингах подозреваемый высказывал призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также расширение территории РФ за счет временно оккупированных территорий Украины. Это подтверждается заключением судебно-лингвистической семантико-текстуальной экспертизы Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ОГП сообщают, что подозреваемые были награждены представителями РФ медалями "За возвращение Крыма".
Напомним, накануне прошли обыски в центральном офисе Украинского выбора в Киеве и у одного из представителей организации в Днепре. Была изъята компьютерная техника.
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