Тревожные сутки на Донбассе: ранен украинский боец

10:09 01 Май Киев, Украина

По данным утренней сводки пресс-центра штаба ООС, за прошедшие сутки пророссийские вооруженные формирования сепаратистов совершили шесть обстрелов позиций ВСУ на Донбассе, чем опять нарушили режим прекращения огня.

Отмечается, что неподалеку от Красногоровки противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра. В пригороде Авдеевки сепаратисты стреляли из автоматических станковых гранатометов, а в районе населенного пункта Широкино - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки не было.

По состоянию на 7 часов утра, 1 мая, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов.

Недалеко от населенного пункта Новгородское противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе Водяного, применив беспилотный летательный аппарат, противник сбросил ВОГ-17 на позиции украинских военных.

В результате вражеского огня, военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Ему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

В штабе подчеркнули, что контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, за сутки 29 апреля было зафиксировано 13 обстрелов, ранен один военный.

Накануне командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что угрозы вторжения России сейчас нет.