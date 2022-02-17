Транс-Марш в Киеве: подробности

150 участников приняли участие в движении Транс-Марша, прошедшего в Киеве 22 мая 2021 года. Мероприятие было организовано организациями "КиевПрайд" и "Когорта". Несмотря на наличие полиции (свыше 400 представителей), полиции диалога и общественных наблюдателей на марширующих пытались напасть со стороны.

Кроме того, на Михайловской площади собрались около 200 противников марша, среди которых, в частности, представители праворадикальной организации "Традиции и порядок". С Михайловской площади участники Транс-Марша двинулись к Европейской площади. Во время шествия несколько человек пытались напасть на участников мероприятия, однако полиция их оперативно задержала.

Финишировали участники марша на Почтовой площади, где организовано спустились в метро.

В этом году Транс-Марш связан с 25 мая 2019 года, когда Всемирная организация здравоохранения исключила 11 диагнозов, связанных с трансгендерностью, с категории психических заболеваний. Организаторы напомнили, что на мировом уровне уже с начала следующего года вступает в силу Международная классификация болезней (МКБ-11), однако они убеждены, что пока государства не сделают конкретных шагов по ее внедрению, такое приобретение остается скорее символическим.

Участники требуют, в частности, внедрить новую Международную классификацию болезней в Украине, а также обновить действующий клинический протокол и процедуру юридического признания гендера в соответствии с ней, в частности, урегулировать возможности перехода для небинарних людей.