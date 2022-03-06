Трамп планирует продлить договор по ядерному оружию с Россией до выборов

Дональд Трамп до начала президентских выборов в США, котрые намечены на 3 ноября, планирует подписать новый ядерный договор с Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.
По его данным, в Белом доме считают, что принципиальная договоренность с РФ уже достигнута, поэтому подготовку соглашения удастся завершить через неделю после того, как переговоры сторон «всерьез возобновятся».
Хотя ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что между США и Россией все еще существуют огромные различия в подходах, в том числе и к центральным элементам такого соглашения. Мол, разговоры о предстоящей сделке вряд ли реалистичны.
Издание отмечает, что планы Трампа по заключению ядерной сделки с Путиным до президентских выборов стали неожиданностью для высокопоставленных республиканцев и сотрудников Белого дома.
В начале июля специальный представитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщал, что Соединенные Штаты планируют провести переговоры с россиянами о заключении нового договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-III.
Соответствующее соглашение вступило в силу 5 февраля 2011 года и рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет.
В мае МИД РФ заявил, что шансы на пролонгацию договора минимальны и он, вероятно, прекратит действие 5 февраля 2021 года.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.
По его данным, в Белом доме считают, что принципиальная договоренность с РФ уже достигнута, поэтому подготовку соглашения удастся завершить через неделю после того, как переговоры сторон «всерьез возобновятся».
Хотя ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что между США и Россией все еще существуют огромные различия в подходах, в том числе и к центральным элементам такого соглашения. Мол, разговоры о предстоящей сделке вряд ли реалистичны.
Издание отмечает, что планы Трампа по заключению ядерной сделки с Путиным до президентских выборов стали неожиданностью для высокопоставленных республиканцев и сотрудников Белого дома.
В начале июля специальный представитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщал, что Соединенные Штаты планируют провести переговоры с россиянами о заключении нового договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-III.
Соответствующее соглашение вступило в силу 5 февраля 2011 года и рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет.
В мае МИД РФ заявил, что шансы на пролонгацию договора минимальны и он, вероятно, прекратит действие 5 февраля 2021 года.
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