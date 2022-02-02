Трамп: "Нам придется делать что-то с ВТО - она позволяет Китаю выходить сухим из воды"

После проигрыша Вашингтона в торговом споре Пекину, президент США Дональд Трамп анонсировал принятие мер против ВТО. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.
"Нам придется делать что-то с ВТО, так как она позволяет Китаю выходить сухим из воды", - отметил Трамп.
Также он сообщил, что особого доверия к этой организации у него нет.
"Я не большой поклонник ВТО, могу это сразу сказать", - признался глава Белого дома.
Третейская группа ВТО пришла к выводу, что повышение пошлин на импорт китайских товаров в США противоречит правилам организации. Противоположное американская сторона довести не смогла.
"Нам придется делать что-то с ВТО, так как она позволяет Китаю выходить сухим из воды", - отметил Трамп.
Также он сообщил, что особого доверия к этой организации у него нет.
"Я не большой поклонник ВТО, могу это сразу сказать", - признался глава Белого дома.
Третейская группа ВТО пришла к выводу, что повышение пошлин на импорт китайских товаров в США противоречит правилам организации. Противоположное американская сторона довести не смогла.
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