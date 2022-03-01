06:03 07 Октябрь Киев, Украина

Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что в изъятии документов нет необходимости. Президент заявил, что лично распорядился рассекретить все материалы о расследовании его предполагаемых связей с Россией, а также скандале с электронной почтой бывшего госсекретаря и кандидата в президенты Соединенных Штатов на выборах 2016 года - Хиллари Клинтон.



"Я в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории - связанного с Россией надувательства", - сообщил американский лидер.



Накануне стало известно, что глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф рассекретил документы, которые касаются планов возможных Хиллари Клинтoн в 2016 году обвинить Трампа в некоем сговоре с Россией, чтобы отвлечь внимание от скандала вокруг своей электронной почты, сообщил тeлеканал Fox News.



В 2016 году после победы Трампа на президентских выборах демократы и Хиллари Клинтон обвинили его в связях с Россией, а Москву - во вмешательстве.



В апреле 2019 года Минюст США обнародовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам двухлетнего расследования о предполагаемом сговоре американского лидера с РФ.



Спецпрокурор установил, что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году, но избирательный штаб Трампа в этом не участвовал.



