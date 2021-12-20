Трамп категорически опроверг информацию о желании разместить свой барельеф на горе Рашмор

Действующий президент США дал понять, что сообщения о его желании разместить свой барельеф на горе Рашмор - не более чем попытка завоевать дешевую популярность некоторых американских СМИ.

Дональд Трамп в воскресенье назвал "вымышленными новостями" появившиеся ранее в американских СМИ сообщения о том, что он якобы мечтал добавить свой профиль к барельефам четырех президентов страны на горе Рашмор в штате Южная Дакота.

"Это вымышленные новости провальной [газеты] The New York Times и [телеканала] CNN, у которого плохие рейтинги", - написал глава Белого дома в Twitter. Он отметил, что никогда не предлагал разместить свой барельеф на мемориале. При этом он добавил, что "это звучит как хорошая идея", учитывая "все то, чего удалось достичь за первые 3,5 года" его президентства.

В субботу газета The New York Times сообщила, что Трамп во время приватной беседы в Белом доме поделился с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноэм идеей добавить свой барельеф на склон горы, где высечены скульптурные портреты Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Согласно публикации, в 2019 году один из помощников в Белом доме интересовался в администрации губернатора, какие формальности требуется выполнить, чтобы высечь еще один барельеф. Ноэм, когда принимала хозяина Белого дома в начале прошлого месяца, преподнесла ему муляж горы Рашмор высотой 1,2 м с барельефами пяти президентов, включая Трампа.

Гора Рашмор является своего рода символом патриотизма для американцев, традиционный салют у этого мемориала открывает праздничные мероприятия по всей стране, приуроченные ко Дню независимости США 4 июля. До колонизации Америки гора являлась священным местом для проживавших там индейских племен дакота. Работы по созданию мемориала с изображением четырех президентов велись с 1927 по 1941 год под руководством скульптора Гутзона Борглума. Он рассказал, что выбрал Вашингтона, потому что тот привел страну к демократии, Джефферсона - за принятие Декларации независимости, Линкольна - за отмену рабства, Рузвельта - за то, что благодаря ему был построен Панамский канал.