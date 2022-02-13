Трамп и Байден о конфликте в Нагорном Карабахе

05:30 28 Сентябрь Киев, Украина

США отреагировали на конфликт Армении и Азербайджана , призвав страны к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе. Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. В Госдепе США отметили, что участие третьих стран только усилит напряженность в регионе.



Глава Белого дома заявил в ходе брифинга, что американские власти внимательно следят за ситуацией.



«В этом регионе у нас (со многими) хорошие отношения… Мы посмотрим, можем ли мы это остановить», — сказал Трамп.



/>Джо Байден в своем заявлении, опубликованном на странице штаба, заявил что его волнует начало боевых действий в Нагорном Карабахе. Он призывает к незамедлительной деэскалации, прекращению огня и возобновлению переговоров между Азербайджаном и Арменией.



Он добавил, что власти США должны настаивать на увеличении числа наблюдателей вдоль линии прекращения огня и призывать Россию прекратить «цинично поставлять оружие» обеим сторонам конфликта.



«Администрация Трампа также должна активизировать свои дипломатические усилия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ Францией и Россией, чтобы добиться мирного урегулирования и поддержать меры укрепления доверия», — считает Байден.



По его словам, новые боевые действия в Нагорном Карабахе могут перерасти в более крупный региональный конфликт.



«В связи с этим, другие страны, расположенные на Кавказе, должны оставаться в стороне от этого конфликта, а посредники Минской группы должны немедленно добиваться деэскалации и возобновление переговоров», — сказано сообщении Байдена.