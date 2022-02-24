Трамп болен COVID-19

Сегодня из соцсетей президента США Дональда Трампа стало известно о его заражении коронавирусом. Инфекцию выявили и у его жены Мелании.
Положительный тест на COVID-19 он получил вечером.
"Мелания и я получили положительные результаты теста на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе", - написал Трамп.
Ранее стало известно, что советница Трампа Хоуп Хикс инфицирована коронавирусом. Она сопровождала главу государства в его поездках на текущей неделе. Вскоре супруги Трамп ушли на карантин.
Положительный тест на COVID-19 он получил вечером.
"Мелания и я получили положительные результаты теста на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе", - написал Трамп.
Ранее стало известно, что советница Трампа Хоуп Хикс инфицирована коронавирусом. Она сопровождала главу государства в его поездках на текущей неделе. Вскоре супруги Трамп ушли на карантин.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии