Трагедия с ИВЛ: во всех больницах Украины проведут проверки оборудования

07:28 30 ноября Киев, Украина

После трагической смерти двух пациентов, из-за отключения электричества в отделении реанимации Жовковской районной больницы, по всей Украине проведут проверку оборудования.

"На место срочно направлена комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране. Такие ситуации недопустимы. Работу комиссии буду держать на личном контроле", - сказал Степанов

Глава Минздрава подчеркнул, что после отключения электроснабжения в больнице Жовквы врачи боролись за жизнь двух пациентов, которые до этого находились на аппарате искусственной вентиляции легких, с помощью мешка Амбу, однако спасти их не удалось.



В то же время больница, где это произошло, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически. Степанов отметил, что такие ситуации недопустимы.



После инцидента замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил о планах "разобраться и сделать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации".



/>Львовский губернатор Максим Козицкий, в свою очередь, хочет уволить председателя Жовкивской РГА и главного врача медицинского учреждения.