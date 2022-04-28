Трагедия с ИВЛ: во всех больницах Украины проведут проверки оборудования

После трагической смерти двух пациентов, из-за отключения электричества в отделении реанимации Жовковской районной больницы, по всей Украине проведут проверку оборудования.
Глава Минздрава подчеркнул, что после отключения электроснабжения в больнице Жовквы врачи боролись за жизнь двух пациентов, которые до этого находились на аппарате искусственной вентиляции легких, с помощью мешка Амбу, однако спасти их не удалось.
В то же время больница, где это произошло, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически. Степанов отметил, что такие ситуации недопустимы.
После инцидента замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил о планах "разобраться и сделать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации".
/>Львовский губернатор Максим Козицкий, в свою очередь, хочет уволить председателя Жовкивской РГА и главного врача медицинского учреждения.
В то же время больница, где это произошло, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически. Степанов отметил, что такие ситуации недопустимы.
После инцидента замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил о планах "разобраться и сделать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации".
/>Львовский губернатор Максим Козицкий, в свою очередь, хочет уволить председателя Жовкивской РГА и главного врача медицинского учреждения.
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