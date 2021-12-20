Без маски: одессита оштрафовали на 17 тыс гривен

Новость Одессы: В Одессе привлечен к ответственности продавец, проигнорировавший требование карантинных правил, предусматривающих обязательное ношение медицинской маски в качестве средства индивидуальной защиты.

Малиновский районный суд Одессы признал виновным продавца, торговавшего на рынке «Черемушки» без маски, в нарушении постановления Кабинета министров о предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

Как следует из постановления суда, протокол на мужчину составили 22 июня.

На заседание суда он не явился, хотя о времени и месте судебного заседания был извещен надлежащим образом. Кроме того, о причинах неявки не сообщил, заявлений об отложении судебного заседания в суд не подавал.

Мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Примечательно, что в аналогичном случае, другого торговца, в отношении которого составили протокол 12 мая, суд штрафовать не стал. Мужчине также инкриминировали нарушение карантинных ограничений, а именно торговлю с рук без средств индивидуальной защиты.

Как следует из постановления суда, будучи надлежащим образом уведомленным о времени и месте рассмотрения протокола, обвиняемый на судебное заседание не явился.

Однако в протоколе об административном правонарушении не указаны свидетели совершения правонарушения, предусмотренного ст.44-3КУпАП, и не приложены их объяснения, подтверждающие факт работы именно этого человека.

К протоколу не добавлено ни одного доказательства в подтверждение изложенных обстоятельств. Поэтому суд не нашел в действиях обвиняемого состава преступления.

Напомним также, что мобильные группы полиции с конца мая по начало июля текущего года провели 213 карантинных рейдов по развлекательным заведениям Одесской области.

Украинские правоохранители в течение весны наложили на граждан в общей сложности более 200 штрафов на общую сумму 3,8 миллионов гривен. При этом в Одесской области ни один из штрафов еще не выплачен.