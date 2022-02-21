Только треть украинцев согласятся на бесплатную прививку от COVID-19

Результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group, заставляют задуматься о здравомыслии украинских граждан. На вопрос о готовности привиться от коронавируса проверенной бесплатной вакциной большинство ответило отрицательно.

Результаты опроса были опубликованы в понедельник, 28 сентября.

Так, в середине сентября 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 35% опрошенных украинцев. При этом отказались бы от вакцинации 50% респондентов, а еще 15% - не определились.

К слову, по сравнению с июнем число тех, кто отказался бы от бесплатной вакцинации от коронавируса, практически не изменилось, тогда как число тех, кто согласился бы, сократилось на 6%.

Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 5-15 сентября 2020 год среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, в Украине уже более 200 тысяч случаев COVID-19, количество смертей от коронавируса уже почти достигло 4 тысяч.