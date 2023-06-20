Только 13 областей Украины смогут ослабить карантин

19:25 20 мая Киев, Украина

Ослаблять карантин по всей Украине рано, это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в некоторых регионах

Об этом заявил руководитель Центра общественного здоровья Игорь Кузин

«Мы посмотрели по всем тем показателям, которые были предложены Кабмином, по этим показателям есть 13 областей, которые на сегодняшний день могут переходить или готовы к переходу на второй этап. Среди них такие области, как Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская», - сообщил Кузин.

Он добавил, что в ближайшее время на сайте МОЗ и ЦОЗ будет обнародована общая таблица по всем показателям, и она будет ежедневно меняться, отражая готовность каждой области смягчать карантин.



По словам Кузина, рано говорить о смягчении карантина в Черновицкой области.

«Там у них очень сложная ситуация, и хоть у них довольно неплохие охваты по показателям тестирования, но, к сожалению, количество регистрируемых и новых случаев достаточно высокое», - сказал Кузин.

Напомним, с 22 мая и до 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин. Регионы смогут ослаблять ограничения в зависимости от эпидситуации.