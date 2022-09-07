Тимофей Милованов рассказал о планах ОАЭ по увеличению инвестиций в украинский АПК

09:09 15 февраля Киев, Украина

На протяжении ближайших нескольких лет ОАЭ планируют увеличить количество инвестиций в агропромышленный комплекс Украины до $2 млрд в год.
Об этом сообщил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины (ОП) Тимофей Милованов.
"Сегодня (14 февраля. - Ред.) мне посчастливилось быть на встрече с наследственным принцем (который де-факто руководит) ОАЭ. Он поставил задачу перед своей командой увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть довести до $2 млрд в год", - заявил Милованов.