Тихановская покинула Беларусь из-за угроз силовиков физической расправой

06:25 23 Сентябрь Киев, Украина

Пресс-секретарь Светланы Тихановской рассказала, что оппозиционерка не по доброй воле покинула Беларусь. Экстренно покинуть страну ее заставили угрозы и шантаж силовиков.

Также пресс-секретарь сообщила, что Тихановской угрожали 10 августа силовики в кабинете председателя ЦИК Беларуси, куда она пришла, чтобы подать жалобу по результатам выборов. Ее заставили выбирать между своей жизнью и твердой позицией.



"Поехала не одна, она была поставлена перед очень жестким выбором. Этот выбор предлагал, либо ее дети будут расти сиротами, либо она покинет страну. Мне, например, достаточно, чтобы понимать ее поступок, и ни в коем случае не осуждать", — отметила она