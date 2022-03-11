Тестирование третьей фазы вакцины от COVID-19 проведут на украинцах

Директор Государственного экспертного центра Минздрава Татьяна Думенко сообщила о возможном тестировании европейской вакцины от коронавируса на украинских добровольцах.
Думенко добавила, что в Украине ожидают прихода большего количества клинических исследований, поскольку украинские исследователи известны на международном рынке как специалисты по проведению клинических исследований.
Она также пояснила, что первую заявку на проведение исследований третьей фазы европейского производителя в Украине получили на прошлой неделе.
К тестированию привлекут около 4,2 тысяч добровольцев.
По состоянию на 16 октября в Украине коронавирусом заболело 287 231 человек, из них 121 919 выздоровели, летальных исходов — 5408. За минувшие сутки был зафиксирован антирекорд — почти 6000 новых случаев заражения COVID-19.
Она также пояснила, что первую заявку на проведение исследований третьей фазы европейского производителя в Украине получили на прошлой неделе.
К тестированию привлекут около 4,2 тысяч добровольцев.
По состоянию на 16 октября в Украине коронавирусом заболело 287 231 человек, из них 121 919 выздоровели, летальных исходов — 5408. За минувшие сутки был зафиксирован антирекорд — почти 6000 новых случаев заражения COVID-19.
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