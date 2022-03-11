Тестирование третьей фазы вакцины от COVID-19 проведут на украинцах

Директор Государственного экспертного центра Минздрава Татьяна Думенко сообщила о возможном тестировании европейской вакцины от коронавируса на украинских добровольцах.

«Как только будет получено одобрение, а это происходит приказом Министерства здравоохранения, сразу вся информация о клинических исследованиях становится доступной. В этом исследовании рассматриваются клинические центры с исследователями следующих городов: несколько центров в Киеве, несколько центров в Виннице, Львове, Ивано-Франковске», — отметила она.