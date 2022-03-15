Теперь украинцы по закону должны добровольно задекларировать свои сбережения

11:34 15 июня Киев, Украина

Сегодня в Верховной Раде большинством голосов (243 нардепа) был принят законопроект №5153, в котором предусмотрена "нулевая декларация" для физических лиц. Этим законопроектом будет вводиться налоговая амнистия активов с целью детенизации экономики.

Так, в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физлиц.

Сбор с одноразового добровольного декларирования - это одноразовый обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывает декларант, исходя из стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора.

Лица, имеющие право на добровольное декларирование и не воспользовавшиеся им, считаются таковыми, которые сообщили контролирующему органу об отсутствии в собственности активов, полученных за счет доходов, с которых не уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.

Декларантами не могут быть лица, которые на дату начала периода добровольного декларирования являются малолетними/несовершеннолетними или недееспособными лицами и при этом находятся на полном содержании других лиц (в том числе родителей) и/или государства, или являются лицами, дееспособность которых ограничена и над такими лицами установлена опека/попечительство.

Такие декларации не могут подавать лица, которые за любой период, начиная с 1 января 2010 года, выполняют или выполняли в Украине публичные функции, предусмотренные ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Декларантами не могут быть лица, в отношении которых Украина применила специальные экономические и другие санкции.

Законопроектами о налоговой амнистии предлагается уплата сбора с денежной стоимости задекларированных активов по следующим ставкам: 5% - общая ставка, 9% - в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% – по ОВГЗ, приобретенным с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года до подачи декларации.

Ранее глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман озвучил опасения в связи с намерением провести налоговую амнистию. В долгосрочной перспективе такие льготы вредят взысканию налогов, считают в фонде, демотивируя граждан.