Таран: вывод российских войск и техники к маю не соответствует действительности

11:43 12 Май Киев, Украина

На северной российско-украинской границе остается без движения вся собранная там военная техника, отводятся только войска.

Об этом Андрей Таран рассказал на форуме Украина 30 в среду, 12 мая.

"По данным, которые я получил сегодня утром, Россия не спешит выполнять свои обещания по отведению войск от нашей границы. В частности, мы наблюдаем, по данным нашей разведки, информации, которую мы получаем от разведок наших западных партнеров, - Россия очень медленно отводит войска. Отводит - это так, но очень медленно и то, что они обещали до мая уже отвести войска, не отвечает действительности", - сказал он.

По его словам, пока отведено не более четырех тысяч военнослужащих.



"При этом важно отметить, что на нашей северной границе с РФ техника остается, отводятся только войска, а мы знаем, что главным фактором, который не так быстро позволяет передвигать войска, является необходимость передвижения техники. Потому если техника остается, перекидывание личного состава не составляет значительной трудности", - отметил Таран.



При этом он заверил, что на данный момент нет угрозы наступления России с территории Беларуси. "В то же время в случае необходимости у нас разработаны Генеральным штабом определенные планы, и мы знаем, что делать, если мы увидим признаки создания группирования вооруженных сил, которое может быть применено через территорию Беларуси для нападения на Украину", - сказал министр.



Также Таран рассказал, что власти страны не ставят целью достижение изнурительного для экономики военного паритета с противником путем тотальной милитаризации государства.