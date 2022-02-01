Таран: вывод российских войск и техники к маю не соответствует действительности

На северной российско-украинской границе остается без движения вся собранная там военная техника, отводятся только войска.
Об этом Андрей Таран рассказал на форуме Украина 30 в среду, 12 мая.
По его словам, пока отведено не более четырех тысяч военнослужащих.
"При этом важно отметить, что на нашей северной границе с РФ техника остается, отводятся только войска, а мы знаем, что главным фактором, который не так быстро позволяет передвигать войска, является необходимость передвижения техники. Потому если техника остается, перекидывание личного состава не составляет значительной трудности", - отметил Таран.
При этом он заверил, что на данный момент нет угрозы наступления России с территории Беларуси. "В то же время в случае необходимости у нас разработаны Генеральным штабом определенные планы, и мы знаем, что делать, если мы увидим признаки создания группирования вооруженных сил, которое может быть применено через территорию Беларуси для нападения на Украину", - сказал министр.
Также Таран рассказал, что власти страны не ставят целью достижение изнурительного для экономики военного паритета с противником путем тотальной милитаризации государства.
"При этом важно отметить, что на нашей северной границе с РФ техника остается, отводятся только войска, а мы знаем, что главным фактором, который не так быстро позволяет передвигать войска, является необходимость передвижения техники. Потому если техника остается, перекидывание личного состава не составляет значительной трудности", - отметил Таран.
При этом он заверил, что на данный момент нет угрозы наступления России с территории Беларуси. "В то же время в случае необходимости у нас разработаны Генеральным штабом определенные планы, и мы знаем, что делать, если мы увидим признаки создания группирования вооруженных сил, которое может быть применено через территорию Беларуси для нападения на Украину", - сказал министр.
Также Таран рассказал, что власти страны не ставят целью достижение изнурительного для экономики военного паритета с противником путем тотальной милитаризации государства.
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