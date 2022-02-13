Тайная инаугурация Александра Лукашенко

Прямо сейчас во Дворце Независимости в Минске проходит инаугурация Александра Лукашенко — он "официально вступает в должность президента Беларуси".
Об этом сообщило государственное агентство БелТА.
"Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принятии присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь", — пишет агентство.
Вот что Лукашенко сказал на церемонии: "в этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать".
Отметим, что заранее о событии не сообщалось, а до последнего момента информацию не подтверждали официально. Ранее журналисты заметили, что ко Дворцу Независимости стянули силовиков, и туда прибыл кортеж Лукашенко. В ЦИК страны журналистам "РИА Новости" сообщили, что не слышали об инаугурации Лукашенко, но глава комиссии Лидия Ермошина "куда-то уехала".
"Тайная" церемония состоялась на фоне постоянных протестов в Беларуси. Согласно официальным данным, Александр Лукашенко победил с результатом 80,23%. Его главная оппонентка Светлана Тихановская получила 9,9% голосов. Она не признала результаты выборов и объявила себя победителем.
Евросоюз отказался признавать Лукашенко президентом Беларуси.
Об этом сообщило государственное агентство БелТА.
"Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принятии присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь", — пишет агентство.
Вот что Лукашенко сказал на церемонии: "в этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать".
Отметим, что заранее о событии не сообщалось, а до последнего момента информацию не подтверждали официально. Ранее журналисты заметили, что ко Дворцу Независимости стянули силовиков, и туда прибыл кортеж Лукашенко. В ЦИК страны журналистам "РИА Новости" сообщили, что не слышали об инаугурации Лукашенко, но глава комиссии Лидия Ермошина "куда-то уехала".
"Тайная" церемония состоялась на фоне постоянных протестов в Беларуси. Согласно официальным данным, Александр Лукашенко победил с результатом 80,23%. Его главная оппонентка Светлана Тихановская получила 9,9% голосов. Она не признала результаты выборов и объявила себя победителем.
Евросоюз отказался признавать Лукашенко президентом Беларуси.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии