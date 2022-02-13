Тайная инаугурация Александра Лукашенко

12:10 23 Сентябрь Киев, Украина

Прямо сейчас во Дворце Независимости в Минске проходит инаугурация Александра Лукашенко — он "официально вступает в должность президента Беларуси".

Об этом сообщило государственное агентство БелТА.

"Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принятии присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь", — пишет агентство.

Вот что Лукашенко сказал на церемонии: "в этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать".

Отметим, что заранее о событии не сообщалось, а до последнего момента информацию не подтверждали официально. Ранее журналисты заметили, что ко Дворцу Независимости стянули силовиков, и туда прибыл кортеж Лукашенко. В ЦИК страны журналистам "РИА Новости" сообщили, что не слышали об инаугурации Лукашенко, но глава комиссии Лидия Ермошина "куда-то уехала".

"Тайная" церемония состоялась на фоне постоянных протестов в Беларуси. Согласно официальным данным, Александр Лукашенко победил с результатом 80,23%. Его главная оппонентка Светлана Тихановская получила 9,9% голосов. Она не признала результаты выборов и объявила себя победителем. 
Евросоюз отказался признавать Лукашенко президентом Беларуси.