Своим предписанием НАПК отменяет незаконное назначение главы Нафтогаза

Очередной конфликт между законом и решениями Кабмина коснулся в этот раз назначения нового главы Нафтогаза. В предписании, которое выдано главой Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Александром Новиковым, говорится, что распоряжение Кабинета министров о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК Нафтогаз Украины и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.
Это положение закона было нарушено при назначении Юрия Витренко на должность, поскольку во время исполнения полномочий заместителя министра энергетики с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года он принимал участие в подготовке решений относительно деятельности Нафтогаза.
Предписание НАПК является незаконным, а его выводы свидетельствуют о типичном примере "выборочного правосудия" и предвзятого отношения. Об этом заявил глава правления Нафтогаза Юрий Витренко.
Тем временем в Нафтогазе идут обыски по делу на $100 миллионов. Должностных лиц компании подозревают в уклонении от уплаты НДС на сумму 2,7 миллиарда гривен.
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