Своим предписанием НАПК отменяет незаконное назначение главы Нафтогаза

11:39 15 июня Киев, Украина

Очередной конфликт между законом и решениями Кабмина коснулся в этот раз назначения нового главы Нафтогаза. В предписании, которое выдано главой Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Александром Новиковым, говорится, что распоряжение Кабинета министров о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК Нафтогаз Украины и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

"С целью предотвращения коррупции п. 1 ч. 1 ст. 26 Закона Украины О предотвращении коррупции предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения", - говорится в сообщении.

Это положение закона было нарушено при назначении Юрия Витренко на должность, поскольку во время исполнения полномочий заместителя министра энергетики с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года он принимал участие в подготовке решений относительно деятельности Нафтогаза.

Предписание НАПК является незаконным, а его выводы свидетельствуют о типичном примере "выборочного правосудия" и предвзятого отношения. Об этом заявил глава правления Нафтогаза Юрий Витренко.

Тем временем в Нафтогазе идут обыски по делу на $100 миллионов. Должностных лиц компании подозревают в уклонении от уплаты НДС на сумму 2,7 миллиарда гривен.