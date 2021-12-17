Сводка из зоны ООС: погиб украинский боец, обстрелы продолжаются

08:25 21 Март Киев, Украина

По данным, поступившим из пресс-центра штаба операции Объединенных сил, вчера враг продолжал вести прицельные обстрелы по позициям украинских военных. За прошедшие сутки было совершено девять обстрелов, погиб один украинский военнослужащий, сообщается в утренней сводке штаба. С начала суток воскресенья, 21 марта, подразделения сепаратистов на Донбассе режим тишины не нарушали.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север недалеко от Пивденного враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток вблизи населенного пункта Водяное на Приазовье сепаратисты обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем.

По позициям в пригороде Лебединского велся огонь из стрелкового оружия, а вблизи поселка Широкино – из крупнокалиберных пулеметов.

"Все обстрелы были прицельными и велись с целью нанесения потерь подразделениям ВСУ", – говорится в сводке.

В штабе заверили, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

Также было зафиксировано проведение инженерных работ по расширению и обустройству новых оборонительных позиций у донецкого аэропорта в направлении позиций ООС.

Напомним, за сутки 19 марта на Донбассе зафиксировали всего два обстрела со стороны сепаратистов. Но и тогда один военный был убит.