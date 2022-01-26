Сутки в ООС: шаткое перемирие продолжается

По последним сводкам, поступившим из штаба ООС, минувшие сутки прошли без обстрелов. Режим тишины сохраняется. Стабильность ситуации находится под контролем украинских войск.

"По всей линии фронта наблюдалась тишина. Подразделения Вооруженных сил Украины в полном объеме соблюдают договоренностей, которые вступили в действие 27 июля (о полном прекращении огня, - ред.)", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Украинские военные также помогли спасателям ликвидировать очаги пожаров возле Крымского и Катериновки в Луганской области.

Напомним, что ранее Зеленский назвал достижение нормандской встречи. Участники берлинской встречи не смогли обсудить все вопросы, но договорились о продолжении режима тишины.