Сутки в ООС: шаткое перемирие продолжается

По последним сводкам, поступившим из штаба ООС, минувшие сутки прошли без обстрелов. Режим тишины сохраняется. Стабильность ситуации находится под контролем украинских войск.
С начала текущих суток в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.
Украинские военные также помогли спасателям ликвидировать очаги пожаров возле Крымского и Катериновки в Луганской области.
Напомним, что ранее Зеленский назвал достижение нормандской встречи. Участники берлинской встречи не смогли обсудить все вопросы, но договорились о продолжении режима тишины.
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