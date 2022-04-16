Сутки на Донбассе: ранены два украинских бойца

За минувшую субботу враг 13 раз нарушил режим перемирия, в результате чего два украинцых бойца попали в госпиталь с ранениями.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 18 июля.
Так, враг применял артиллерию калибра 122-мм, минометы 120-го и 82-го калибров, вооружение БМП, гранатометы различных систем, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Чермалык, Водяное, Пески, Широкино, Павлополь, Старогнатовка, Новозвановка.
Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10.
Пострадавшие военнослужащие находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого средней тяжести, другого – удовлетворительное.
Указано, что на обстрелы противника подразделения ВСУ открывали ответный огонь.
Сегодня по состоянию на 7:00 на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи поселка Пески сепаратисты открыли огонь из минометов 120-го калибра. Потерь нет.
Так, враг применял артиллерию калибра 122-мм, минометы 120-го и 82-го калибров, вооружение БМП, гранатометы различных систем, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Чермалык, Водяное, Пески, Широкино, Павлополь, Старогнатовка, Новозвановка.
Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10.
Пострадавшие военнослужащие находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого средней тяжести, другого – удовлетворительное.
Указано, что на обстрелы противника подразделения ВСУ открывали ответный огонь.
Сегодня по состоянию на 7:00 на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи поселка Пески сепаратисты открыли огонь из минометов 120-го калибра. Потерь нет.
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