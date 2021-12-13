Сутки на Донбассе: семь обстрелов, есть раненый

Не прекращаются вражеские обстрелы наших позиций в районе ООС. В своей утренней сводке штаб операции Объединенных сил сообщил, что за прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты семь раз нарушили так называемый режим тишины, из которых шесть обстрелов и одно дистанционное минирование минами ПОМ-2. Один украинский военный был ранен.

В частности, неподалеку поселков Пески и Водяное на Приазовье противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Старогнатовки сепаратисты обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от поселка Луганское враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один боец Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение и его госпитализировали в военный госпиталь, где оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Также в направлении поселка Зайцево враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

С начала текущих суток враг один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что недалеко от поселка Майорское наемники открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Напомним, за сутки 8 апреля на Донбассе зафиксировали 15 обстрелов, погиб военнослужащий.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что армия готова быстро отреагировать на обострение военной ситуации как на востоке Украины, так и вдоль всей границы с Россией.