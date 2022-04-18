Сутки на Донбассе прошли без потерь, но с нарушениями со стороны оккупантов

07:56 19 июля Киев, Украина

В воскресенье, 18 июля российские наемники 4 раза нарушили режим тишины, ни один украинский воин не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на сводку пресс-центра ОС.



Так, по данным ведомства, вблизи поселка Пески противник открывал огонь из минометов 120-мм калибра.



Возле Авдеевка российские наемники обстреливали позиции украинских защитников с подствольных гранатометов и осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.



Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.



"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.



О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм",- сказано в сообщении.



Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 19 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы", - добавили в Минобороны.