Сутки на Донбассе: один украинский воин ранен, еще один получил боевую травму

Российские беспилотники на приграничных участках - уже скорее норма, чем исключение. Кроме использования БПЛА, боевики РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на сводку пресс-центра ОС.
Так, неподалеку от Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Крымского враг обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.
Возле Нью-Йорка оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов 120- и 82-мм калибра, а также станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Пивденного российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой - боевую травму. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых - средней тяжести", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра 26 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Пески противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.
Возле Авдеевки российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.
Вместе с тем в ведомстве сообщили, что с начала текущих суток боевых потерь среди украинских защитников вследствие вражеских обстрелов нет.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в Минобороны.
Так, неподалеку от Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Крымского враг обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.
Возле Нью-Йорка оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов 120- и 82-мм калибра, а также станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Пивденного российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой - боевую травму. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых - средней тяжести", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра 26 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Пески противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.
Возле Авдеевки российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.
Вместе с тем в ведомстве сообщили, что с начала текущих суток боевых потерь среди украинских защитников вследствие вражеских обстрелов нет.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в Минобороны.
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