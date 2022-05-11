Сутки на Донбассе : один украинский воин погиб, двое ранены

В результате обстрелов российских боевиков, за минувшие сутки субботы были ранены два украинских бойца, ранение третьего оказалось несовместимым с жизнью - он погиб на месте.



Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



"За прошедшие сутки, 7 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск",- следует из сообщения.



В частности, в направлении поселка Пески российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов. Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Около Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Крымского российские оккупанты обстреливали позиции



Кроме этого, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.



Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще двое воинов получили ранения.



Состояние здоровья одного воина - тяжелое, другого - удовлетворительное.



Подчеркивается также, что на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши защитники открывали ответный огонь.



"По состоянию на 7:00 утра 8 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится сообщении. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил."За прошедшие сутки, 7 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск",- следует из сообщения.В частности, в направлении поселка Пески российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов. Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Около Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Крымского российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Золотого-4 оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.Кроме этого, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще двое воинов получили ранения.Состояние здоровья одного воина - тяжелое, другого - удовлетворительное.Подчеркивается также, что на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши защитники открывали ответный огонь."По состоянию на 7:00 утра 8 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится сообщении.