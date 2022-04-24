Сутки на Донбассе: 10 нарушений режима тишины и обстрел жилого сектора

09:34 24 июля Киев, Украина

Вчера в зоне проведения боевых действий со стороны оккупантов был зафиксирован уже далеко не первый обстрел жилого сектора Марьинки. Последний раз жители Марьинки подверглись российской агрессии в канун Дня Победы. Всего за минувшие сутки российские наемники нарушили режим тишины 10 раз.