Судьбу Нагорного Карабаха будут решать в Москве

08:48 09 Октябрь Киев, Украина

Вчера, 8 октября, в Женеве прошли переговоры Минской группы ОБСЕ с представителями Азербайджана . Это пока единственный действующий формат переговоров по Нагорному Карабаху. Его сопредседателями являются Россия, Франция и США. Встреча проходила в закрытом формате. Итогом встречи стало назначение следующего раунда переговоров по урегулированию конфликта, который намечен на сегодня, 9 октября в Москве.

В переговорах должны принять участие министры иностранных дел Армении и Азербайджана.



Между тем Ереван обвинил Баку в обстреле христианского храма в городе Шуша в Нагорном Карабахе. Он сильно поврежден, ведь одна из ракет попала прямо в купол. В Азербайджане это отрицают. Мол, в исторические и культурные достопримечательности не целятся.



В свою очередь, Баку обвиняет Армению в обстрелах мирных жителей в городе Барда. По словам азербайджанской стороны, армяне применили мощную советскую ракету "Точка-У". В Ереване тоже отвергают обвинения.