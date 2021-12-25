Суд отменил арест счетов компании «Тедис» в интересах государства

Решением судьи Хозяйственного суда Киева отменен арест, ранее наложенный на счета компании «Тедис».

Решение об аресте счетов было принято 10 июля. Суд решил частично удовлетворить заявление АМКУ об обеспечении иска и наложен арест на денежные средства ООО «Тедис Украина» в банковских учреждениях. По мнению суда, «принятие мер к обеспечению иска путем наложения ареста на денежные средства ООО «Тедис Украина» в пределах суммы наложенного на названного субъекта хозяйствования решением штрафа (3,43 млрд гривен) является адекватной мерой, способной обеспечить исполнение судебного решения в случае удовлетворения иска АМКУ. Вместе с тем, непринятие таких мер может привести к недополучению госбюджетом соответствующей суммы средств в случае уклонения компании от исполнения решения суда»

Однако, 13 августа тот же судья решил отменить арест счетов компании. Суд отметил, что из представленных заявителем документов следует, что арест средств ООО «Тедис Украина» может привести к невозможности выполнения обязательств последнего по дистрибуции табачной продукции, как следствие, наличия дефицита легальных сигарет на полках магазинов, а также к дестабилизации на табачном рынке Украины и потерь государственного и местного бюджетов налоговых отчислений. В связи с этим, суд решил удовлетворить ходатайство компании об отмене мер обеспечения иска.

В октябре 2019 года АМКУ оштрафовал на 6,5 млрд гривен четырех крупнейших производителей табачных изделий и «Тедис Украина». В том числе последняя компания была оштрафована на 3,4 млрд гривен. АМКУ признал, что монополия «Тедис Украина» на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных действий этой компании и табачных компаний-производителей, и наложил на нарушителей антимонопольного законодательства штраф.

Антимонопольный комитет также рекомендовал компаниям «Филипп Моррис», «Бритиш Американ Тобакко», «Джей Ти» и «Империал Тобакко» принять меры по ограничению монополизма и развитию конкуренции на рынке дистрибуции сигарет.