Суд назначил рассмотрение жалобы Януковича на сентябрь

12:32 13 Август Киев, Украина

Жалоба адвокатов бывшего президента Украины Виктора Януковича будет рассматриваться Киевским апелляционным судом в сентябре текущего года. Апелляция подана в отношении принятого решения об избрании меры пресечения по делу о государственной измене.

Об этом сообщили в пресс-службе адвокатского объединения "Авер Лекс".

"Перенесена на 10 сентября", — сообщили адвокаты.

Напомним! 4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента из-за того, что он самоустранился от исполнения своих обязанностей и бежал из страны.

Справочно! Оболонский районный суд Киева 24 января вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты Януковича, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Кроме того, адвокат Януковича Александр Байдик попросил суд исправить в приговоре сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с его подзащитного, с 3,5 тысячи долларов до 2 тысяч долларов. Также он просит суд "исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковичу В.Ф.: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".