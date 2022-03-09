Суд Евросоюза снял санкции с активов Януковича

12:22 09 Июнь Киев, Украина

Суд Евросоюза отменил в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича санкции , которые касались его личных активов и активов его старшего сына Александра.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.



Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 о продлении санкций, наложенных на Януковича и его сына Александра. То есть решение суда касается санкций, которые уже утратили силу. Они заключались в замораживании активов.

"Совет ЕС не смог продемонстрировать, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продолжение", - объяснил суд свое решение.

Суд отметил, что в тех случаях, когда в отношении лица применяются ограничительные меры в течение нескольких лет, по сути, в связи с продолжающимся предварительным расследованием Генеральной прокуратурой Украины, Совет ЕС обязан проверить, было ли соблюдено право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки, прежде чем Совет решит, продолжать ли эти меры в очередной раз.



Таким образом Совет ЕС должен указать причины, по которым он смог делать вывод о том, что право заинтересованных лиц на рассмотрение их дела в разумные сроки были соблюдены.