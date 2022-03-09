Суд Евросоюза снял санкции с активов Януковича

Суд Евросоюза отменил в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича санкции, которые касались его личных активов и активов его старшего сына Александра.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 о продлении санкций, наложенных на Януковича и его сына Александра. То есть решение суда касается санкций, которые уже утратили силу. Они заключались в замораживании активов.
Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 о продлении санкций, наложенных на Януковича и его сына Александра. То есть решение суда касается санкций, которые уже утратили силу. Они заключались в замораживании активов.
Суд отметил, что в тех случаях, когда в отношении лица применяются ограничительные меры в течение нескольких лет, по сути, в связи с продолжающимся предварительным расследованием Генеральной прокуратурой Украины, Совет ЕС обязан проверить, было ли соблюдено право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки, прежде чем Совет решит, продолжать ли эти меры в очередной раз.
Таким образом Совет ЕС должен указать причины, по которым он смог делать вывод о том, что право заинтересованных лиц на рассмотрение их дела в разумные сроки были соблюдены.
Таким образом Совет ЕС должен указать причины, по которым он смог делать вывод о том, что право заинтересованных лиц на рассмотрение их дела в разумные сроки были соблюдены.
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