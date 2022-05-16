Субсидии урезали, но сняли некоторые ограничения в их получении

15:20 11 августа Киев, Украина

В связи с послаблением карантина в стране правительство пошло на изменение мер, которые были приняты для улучшения финансового положения населения во время локдауна. Так, сегодня, 11 августа, на своем заседании Кабмин отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе "красного" уровня карантина.

Жилищные субсидии будут назначаться в случае покупки квартиры (дома) в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтверждающих документов.

Кроме того, отменяется норма о том, что субсидия может назначаться в случае, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в областных центрах и городах областного значения.

Также изымается норма о наличии мобильного телефона у лиц, которые являются претендентами на получение жилищной субсидии, поскольку с 1 мая 2021 она предоставляется исключительно в наличной форме.

Кроме того, постановлением дополнен перечень документов для включения информации об иностранцах и лицах без гражданства, находящихся на территории Украины на законных основаниях, в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы, для получения ими льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Как сообщалось ранее, в Украине начнутся проверки получателей субсидий. Так, инспекторы проверят дома, в которых проживают субсидианты.