Строительство военных кораблей и баз: Украина и Великобритания договорились о развитии украинского флота

20:30 21 июня Киев, Украина

В Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота Украина и Великобритания подписали меморандум о развитии украинского флота, который, в частности, предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей и баз ВМС.

Документ подписали Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк, сообщает пресс-служба Минобороны, 21 июня.

«Меморандум предусматривает реконструкцию украинских судостроительных предприятий, строительство двух баз ВМС Украины и совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании», — говорится в сообщении.

На мероприятии присутствовали секретарь СНБО Алексей Данилов, первый морской лорд Великобритании и глава британского флота Тони Радакин и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

«Это еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Черном и Азовском морях», — отметили в Минобороны.

Также заместитель министра заявил, что британцы могут помочь Украине в строительстве корвета «Владимир Великий». Этот корабль должен стать флагманом украинского флота. Его разработка началась еще в 2008 году, но из-за нехватки финансирования и банкротства Черноморского судостроительного завода корабль до сих пор не построили. Сейчас введение корвета в эксплуатацию запланировано на 2023 год.