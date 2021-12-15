Стратегические советники стран-членов НАТО выразили свою неизменную поддержку Украине

08:55 16 Апрель Киев, Украина

Замруководителя ОП Роман Машовец и Группа советников по оборонной реформе в Украине, в которую входят представители стран - членов Североатлантического альянса, обсудили ситуацию в Украине.

Об этом сообщает ОП.



Как отмечается, Машовец рассказал о переброске средств радиоэлектронной борьбы, способных покрывать территорию Украины и частично - отдельных стран - членов Как отмечается, Машовец рассказал о переброске средств радиоэлектронной борьбы, способных покрывать территорию Украины и частично - отдельных стран - членов НАТО . Он также обозначил несколько вероятных сценариев дальнейших действий РФ, которые могут включать давление на Украину и западных партнеров, отвлечение внимания населения РФ от внутренних проблем и возможные военные провокации против Украины.

"Машовец отметил готовность Украины дать отпор по любому сценарию и охарактеризовал действия России как подтверждение ее агрессивной политики и нарушение ею мирных договоренностей", - заявили в ОП.

Заместитель руководителя ОП проинформировал Группу советников о ходе имплементации Стратегии национальной безопасности Украины, одобренной Указом Президента от 14 сентября 2020 года, в частности об утверждении в конце марта Стратегии военной безопасности и подготовке Стратегического оборонного бюллетеня, Государственной программы развития ВСУ на период 2021 - 2025 годов и других стратегических документов.



Кроме того, была предоставлена информация о ходе развития сил территориальной обороны и подготовке Офисом Президента, Аппаратом СНБО, Министерством обороны и командованием ВСУ законопроекта, который должен урегулировать эти вопросы учитывая современные вызовы и угрозы.

"Была подчеркнута важность взвешенного и продуманного подхода к развитию системы территориальной обороны Украины в соответствии с принципами всеобъемлющей обороны и целостности государства", - отметили в ОП.

Отмечается, что стратегические советники из стран - членов НАТО выразили неизменную поддержку Украине.



Участники встречи обратили внимание на необходимость завершения процесса установления демократического гражданского контроля над силами обороны и окончательного распределения полномочий между Министерством обороны и командованием ВСУ. Они также поделились опытом оптимизации военного управления и создания действенной системы теробороны, что должно обеспечить готовность Украины к защите от российской агрессии.



На встрече достигнута договоренность о продолжении консультаций на постоянной основе с целью содействия реформированию оборонного сектора Украины в соответствии с требованиями и практиками НАТО.



В Группу советников по оборонной реформе в Украине входят представители стран - членов НАТО, в частности США, Канады, Германии, Литвы, Польши и Великобритании.