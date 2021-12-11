Страны-члены G7 выступили в защиту территориальной целостности Украины

11:14 18 Март Киев, Украина

Министры иностранных дел стран G7 опубликовали выражение своего совместного осуждения действий РФ, направленных на посягательство на суверенитет и территориальную целостностиь Украины.

"Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и Высокий представитель Европейского Союза, едины в нашем осуждении продолжающихся действий России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - сказано в сообщении.

Спустя семь лет после аннексии Крыма и Севастополя в G7 продолжают безоговорочно осуждать аннексию полуострова и подчеркивают, что "попытки России узаконить ее не признаются и не будут признаны".

Также в G7 осудили нарушения Россией прав человека на полуострове, особенно прав крымских татар.

"Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства, предоставить доступ международным наблюдателям и немедленно освободить всех несправедливо задержанных. Мы приветствуем инициативу Украины по созданию Международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму", - добавили в G7.

Кроме того, страны Большой семерки призвали Россию соблюдать обязательства, взятые ею в соответствии с минскими договоренностями.

"Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником", - подчеркнули в G7.

Страны поддержали режим прекращения огня, но напомнили, что Россия оказывает финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям на востоке Украины, а также предоставляет российское гражданство сотням тысяч украинцев.

"Большая семерка по-прежнему полностью привержена осуществлению санкций и будет продолжать поддерживать Украину в поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ. Крым - это Украина", - резюмировали в G7.

В свою очередь президент Владимир Зеленский и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарили страны Большой семерки за поддержку.