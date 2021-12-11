Страны-члены G7 выступили в защиту территориальной целостности Украины

Министры иностранных дел стран G7 опубликовали выражение своего совместного осуждения действий РФ, направленных на посягательство на суверенитет и территориальную целостностиь Украины.
"Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и Высокий представитель Европейского Союза, едины в нашем осуждении продолжающихся действий России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - сказано в сообщении.
Спустя семь лет после аннексии Крыма и Севастополя в G7 продолжают безоговорочно осуждать аннексию полуострова и подчеркивают, что "попытки России узаконить ее не признаются и не будут признаны".
Также в G7 осудили нарушения Россией прав человека на полуострове, особенно прав крымских татар.
"Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства, предоставить доступ международным наблюдателям и немедленно освободить всех несправедливо задержанных. Мы приветствуем инициативу Украины по созданию Международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму", - добавили в G7.
Кроме того, страны Большой семерки призвали Россию соблюдать обязательства, взятые ею в соответствии с минскими договоренностями.
"Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником", - подчеркнули в G7.
Страны поддержали режим прекращения огня, но напомнили, что Россия оказывает финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям на востоке Украины, а также предоставляет российское гражданство сотням тысяч украинцев.
"Большая семерка по-прежнему полностью привержена осуществлению санкций и будет продолжать поддерживать Украину в поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ. Крым - это Украина", - резюмировали в G7.
В свою очередь президент Владимир Зеленский и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарили страны Большой семерки за поддержку.
"Это настоящий жест дружбы - поддержать нашу инициативу по созданию Международной крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества в отношении Крыма и прекращения российской агрессии. Украина движется к миру", - написал Зеленский.
"Приветствую сильный сигнал поддержки Украины и осуждения агрессии РФ от министров иностранных дел G7. Россия - сторона конфликта, не посредник, должна разблокировать мирный процесс. Оправдать оккупацию Крыма никогда не удастся. Прочная поддержка Крымской платформы", - добавил Кулеба.
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